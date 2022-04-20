تأجيل محاكمة الدركي الهارب والمحامية حول الصور المسربة لأمير ديزاد

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في القضايا السيبرانية، محاكمة الدركي السابق المتهم الموقوف بسجن البليدة، “محمد عبد الله” برفقة محامية سابقة إلى جلسة 4 ماي المقبل.

ويتعلق الأمر بالمحامية السابقة المسماة “ب.كهينة”، غير موقوفة، من نقابة تيزي وزو، التي وجه لها الاتهام في ذات القضية الى جلسة 4 ماي المقبل.

وفي تفاصيل القضية فإن الدركي السابق “محمد عبد الله “، الذي تنازل عن محاميه وفضل المحاكمة من دون دفاعه. وفي إطار التحقيق القضائي معه، بعد تسليمه من طرف السلطات الإسبانية إلى نظيرتها الجزائرية. تم التحري معه في عديد القضايا.

منها قضية الحال المتعلقة عرض فيديوهات ومنشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. وخلال استجوابه صرح بخصوص صور ضبطت بحوزته، بأنه تسلمها من عند المحامية المتهمة. والذي بدوره قام بإرسالها إلى المتهم الفار “بوخرس أمير” المعروف بإسم “أمير ديزاد”.

وعلى اثره تم توقيف المتهمة والتحقيق معها، بخصوص الوقائع المنسوبة إليها.

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بدء محاكمة الدركي الهارب محمد عبد الله اليوم في محكمة الدار البيضاء

من المقرر أن يفتح القطب الجزائي الوطني لمكافحة جرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمحكمة الدار البيضاء، مساء اليوم 20 أفريل، ملفا قضائيا تورط فيه الدركي السابق “محمد عبد الله” المتهم الموجود بسجن البليدة، والمتهم برفقة محامية من نقابة البويرة التي ستواجه تهما تتعلق بتسليم معلومات للدركي خلال تواجده في إسبانيا، والتي قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت مسيئة وتحمل مغالطات. وكان الدركي الهارب الذي سلمته السلطات الإسبانية لنظيرتها الجزائرية، قد كشف خلال التحقيق معه في العديد من الملفات، والتهم الموجهة إليه، أنه تلقى تسجيلات “فيديو” من محامية، ليقوم في وقت لاحق بإرسال تلك “الفيديوهات” إلى المطلوب الهارب من العدالة المعروف باسم “أمير دي زاد”. وكان القطب المتخصص قد أرجأ منذ أسبوعين البت في الملف، والذي خلف مشادات عنيفة بين المحامين بنقابة البويرة ونقابة العاصمة. كما أن المتهم “محمد عبد الله” كانت ستتم مساءلته في الملف عبر تقنية التحاضر عن بعد، ومن المقرر أن تكشف المحاكمة الكثير من المستجدات بخصوص هذا الملف.

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