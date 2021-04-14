تأجيل محاكمة “السعيد الميقري” و”دومينيك”بتهمة اقتحام بنك بفرنسا

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة الأربعاء محاكمة المتهم الموقوف المكنى “احمد، ي” المعروف ب “السعيد الميقري”، إلى تاريخ 28 افريل الجاري.

وتورط السعيد الميقري في قضية سرقة مؤسسة بنكية بفرنسا “ممثلة في وكالة تابعة لبنك القرض الفلاحي” أين نفذ عملية السطو.

ونفذ سعيد الميقري العملية رفقة متهم أخر متهم يدعى “دومنيك” وهما ملثمين بحوزتهما مسدسات أوتوماتيكية.

وقام المتهمان بالاعتداء على مدير الوكالة واحتجزا الموظفين مع إجبارهم على منح الرقم السري للخزينة

بغرض اختلاس الأموال.

غير أن المهمة لم تنفذ بعدما دق جرس إنذار المؤسسة البنكية.

مصالح الأمن الفرنسية ألقت القبض على المتهمين وتوبعا بجناية السرقة، استعمال السلاح، الاحتجاز والهروب.

وسبق وان جرت محاكمة المتهم “سعيد الميقري”، بعد تأجيلات عدة للملف القضائي الذي تضمن وقائع خطيرة ارتكبها المدعو “ا، ي، سعيد” المعروف بـ “السعيد، الميقري”.

وباشرت الشرطة الفرنسية باستكمال كل إجراءات التحقيق في القضية، اين سلط القضاء الفرنسي عقوبة السجن ضدهما.

وخلال فترة قضاء المتهم “سعيد، الميقري” عقوبته بالسجن قام بالتسلل من أسوار السجن ولاذا بالفرار، ليتم احالة ملفه من جديد على العدالة.

وفي شهر ديسمبر 2019،خلال استجواب المدعو “احمد،يوسفي” و”السعيد الميقري” من قبل محكمة الجنايات بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء أنكر جميع الوقائع المنسوبة إليه.

وأكد انه لم يستعمل المسدس الذي كان بحوزته، مشيرا إلى انه قام فقط بمساعدة المدعو “دومنيك”.

وأضاف المتهم أنه دخل إلى السجن الفرنسي وهو بريء من التهمة، معترفا في ذات الوقت بانه فر من السجن الفرنسي نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة التي كان يعيشها، ومن أجل تسوية مشكل الفيزا بهدف الرجوع إلى الجزائر.