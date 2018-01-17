تأجيل محاكمة الشرطي صاحب الرسائل المجهولة والسبب..

أٍرجأت غرفة الإستئناف بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء النطق بالحكم في قضية الشرطي المدعو”م.ب.س” المتابع بجرم التبليغ عن جريمة.

يعلم بعدم وقوعها،القذف واهانة هيئة نظامية، ليتقرّر النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع المقبل.

والحّ الدفاع على النيابة العامة المبادرة بفتح تحقيق في جملة من الخروقات التي عرفتها قضية الشرطي الموقوف.

بالشروع في التحريات شهر سبتمبر الفارط دون اخطار وكيل الجمهورية وفقا لما يقتضيه القانون، مؤكدا أن عملية الاخطار.

كانت في شهر نوفمبر اي بعد مضي ثلاثة اشهر من انطلاق التحريّات.

وتوبع المتهم على أساس أنه كان وراء إرسال سبع رسائل مجهولة للمدير العام للأمن الوطني يفضح فيها قضايا فساد.

في سلك الشرطة من قبل عدد من الاطارات والموظفين، وهي التهم التي تمسك بإنكارها المتهم أنكر الموقوف، خلال محاكمته.

ليؤكد في تصريحاته أن القضية كيدية ومفبركة، أريد بها الإنتقام منه، مجدّدا رغبته في مقابلة المدير العام للأمن الوطني.

“عبد الغني هامل” لتوضيح عديد الأمور ،فيما التمس ممثل النيابة العامة بالعاصمة شديد العقوبة في حقه

وقال الدفاع أن موكله كان محل تحقيق، طالبت المديرية العامة للأمن الوطني، للكشف عن هوية صاحب هوية الرسائل المجهولة.

خلال شهر سبتمبر الفارط، وانه تم توجيه التهم لموكله بطريقة تعسفية من دون أدلة علمية قطعية ،وذنبه الوحيد.

أنه حقّق في قضايا فساد تورّط فيها أبناء مسؤولين كبار.

لافتا المحامي أن المحققون على رأس القضية، قد قاموا برفع الحمض النووي ومطابقته ولكن النتيجة جاءت سلبية.

كما تمت مطابقة خط موكلّه دون باقي عناصر الشرطة مع الخط الذي كتبت به الرسائل المجهولة التي وصلت إلى.

المديرية العامة للأمن الوطني،مع استخراج كشف الاتصالات الذي بيّن أنّ المتهم يوم الـ4 من اوت الفارط كان متواجدا في وهران.