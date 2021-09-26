تأجيل محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة وعلي حداد إلى 10 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء الاحد، ولاول مرة البت في قضية وزير العدل السابق الطيب لوح والمسشتار السابق بالرئاسة السعيد بوتفليقة المتواجدين برفقة متهمين إثنين آخرين موقفين وهما الأمين العام السابق للوزارة الهاشمي الطيب ورجل الاعمال علي حداد.

وجاء تاجيل محاكمة المتهمين، الى تاريخ العاشر أكتوبر المقبل مع رفض طلبات الافراج على المتهم الهاشمي الطيب، ولأجل استدعاء الضحايا المتغيبين،

وكانت هيئة الدفاع، قد التمست أجلا لأجل الاطلاع على الملف ،كما التمس محامي المتهم السعيد بوتفيلقة ميبود ابراهيمي، اجلا نظرا للظرف النفسي الذي يمر به موكله لفقدانه شقيقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

واحتجت هيئة الدفاع في القضية عن الظروف الصحية السيئة التي تم فيها جلب المتهم وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان “قبعي بلحول”، الذي يعد مركزه تلقانوني شاهدا في القضية، حيث تم جلبه الصبيحة من المؤسسة العقابية بعين تيموشمت وهو على كرسي متحرك، بالكاد يعي ما يجري حوله.

كما تقدمت هيئة دفاع المتهميم بطلبات الإفراج في حق موكليها، غير ان النيابة التمست رفض الطلبات، وهو ما قررته المحكمة ب المداولة في القضية

الى ذلك سجلت جلسة المحاكمة غياب عدد من المتهمين غير الموقوفين، والضحايا في قضية الحال،

ويتعلق الأمر باطارات بوزارة العدل ومسؤولين سابقين المتابعين في ذات القضية.

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وظهر المتهم السعيد بوتفليقة نحيل الجسم، اصفر الوجه، وهو يرتدي بذلة كلاسيكية زرقاء اللون، كما ظهر المتهم الطيب لوح بوجه منتفخ نظرا لتدهور حالته الصحية، وهو بسجن القليعة.

ويتابع المتهمون جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز. جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إهانة قضاة ،جنح المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، جنحتي المشاركة في استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز.

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