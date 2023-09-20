تأجيل محاكمة الكاتب الصحفي سعد بوعقبة في قضية المقال الساخر

قرر رئيس القطب الجزائي المتخصص في الجريمة الالكترونية بمحكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء تأجيل قضية الكاتب الصحفي ” سعد بوعقبة “. وتم تأجيل القضية إلى جلسة المحاكمة الى 11 اكتوبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.

كما تأتي برمجة القضية بعد الانتهاء من التحقيق القضائي في القضية المثيرة للجدل. والتي أثارت مطلع العام الجاري زوبعة وسط الرأي العام. بعدما فجّر المتهم سعد بوعقبة في الـ5 فيفري مقالا صحفيا. في عمود نشره على احدى المواقع الالكترونية الوطنية. وعلى صفحته الرسمية التي اسمه سعد بوعقبة والتي يتابعها أكثر من 83 ألف متابع.

في حين، جاء في نص العمود الصحافي، “إذا اختار الرئيس تبون فعلا ولاية الجلفة، وبلدية البرين على وجه الخصوص”. “لمشروع تربية الأبقار، فقد أصاب هذه المرّة عين الحقيقة!. فالأمر يعد ترقية لمنطقة الجلفة، من مستوى الخرفان، إلى حجم الأبقار!”.

وفي أعقاب نشر المقال وتداوله على منصات المواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أثار الأخير استنكارا واسعا. واستهجانا من لدن رؤساء أحزاب ونشطاء. كما اعتبروا أن الصحفي سعد بوعقبة أطلق أوصافا مسيئة لسكان ولاية الجلفة. واستدعى الجدل خروج المتهم في قضية الحال سعد بوعقبة للاعتذار. وتأكيده على أن كلامه لم يفهم في السياق الذي أراده.

وتم لاحقا، توقيف سعد بوعقبة، من طرف مصالح الأمن بالعاصمة من قبل فرقة قمع الجريمة الإلكترونية ” بياربي”. بعد دعوى عمومية حركتها النيابة العامة ضده، للتحقيق معه على خلفية مقاله المنشور.

كما بقي المتهم في الحجز تحت النظر بمركز للشرطة ليتم بعدها تقديمه أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لمحكمة الحال. الذي قرر وضع سعد بوعقبة تحت الرقابة القضائي ومتابعته بجنحة التمييز وخطاب الكراهية. وجنحة النشر وترويج اخبار باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من شأنها الإضرار بالأمن العمومي والنظام العام. المعاقب عليه بنص المادة 20 -05 من قانون العقوبات.