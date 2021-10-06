تأجيل محاكمة اللواء السابق عبد الغني هامل وعائلته إلى 20 أكتوبر

أجّل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، المحاكمة الثالثة لللواء عبد الغني هامل. المدير العام السابق للأمن الوطني، وأفراد عائلته إلى تاريخ 20 أكتوبر الجاري

وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع، للإطلاع على الملف،حيث سجلت الجلسة غياب بعض الأطراف المتهمة في القضية. في مقدمتهم المتهم الموقوف “رحايمية محمد” مدير الترقية والتيسير العقاري لحسين داي. بسبب تحويل الأخير إلى مؤسسة عقابية خارج العاصمة.

ويتابع المتهم الهامل وعائلته قي قضية فساد تتعلق بالحصول على ممتلكات عقارية ومنقولة عبر مختلف ولايات الوطن. أبرزها تيبازة ،وهران، سطيف ، تلمسان، الجزائر العاصمة.

وتأتي برمجة القضية امام المجلس القضائي، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، في الأحكام القضائية التي أصدرتها هيئة المجلس والتي تراوحت ما بين 12 سنة سجنا و البراءة، حيث كانت اقصى عقوبة في حق المتهم عبد الغني الهامل، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة للمتهم وعائلته.

وسيواجه المعنيون تهما تتعلق تبييض الأموال، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وتحريض موظفين عموميين للحصول على منافع غير مستحقة.

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