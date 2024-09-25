تأجيل محاكمة المتهمة “منى ليمام” المتورّطة بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية”

أجّل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء إلى تاريخ 2 اكتوبر المقبل البت في الملف الجزائي. المتابع فيه المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة “منى ليمام”. لتمثُل أمام القضاء مجددا، في قضية حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير الفعل المنصوص. والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وهي التهمة التي نُسبت إليها خلال مجريات التحقيق الابتدائي.

وتم برمجة القضية في أول جلسة لتاريخ اليوم، بعد استئناف المتهمة “منى ليمام” ووكيل الجمهورية. في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الدار البيضاء شهر أوت المنصرم.

وفي ملف القضية تواجه المتهمة “منى ليمام” عقوبة الحبس النافذ مدته 18 شهرا، فيما تم الحكم غيابياً على متهمين اثنين فارين، محل أمر بالقبض الجسدي. بـ 10 سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.كمال”. سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” والمدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.

وأثار خبر توقيف المتهمة “منى ليمام” صدمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة على حسابها الشخصي “أنستغرام”، حيث لم يتقبل متابعيها واقعة ضلوعها في حيازة المؤثرات العقلية. قبل أن يتم تقديمها أمام القضاء ومحاكمتها في جلسة علنية.

وبالرجوع الى تفاصيل القضية، فإن تورط المتهمة “منى ليمام” ذات 23 ربيعا في قضية حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. ومخدرات من نوع ” القنب الهندي، جاء بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي. أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

بحيث وبعد الاشتباه في أمرها، تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر بـ 32 قرص مهلوس من نوع “ترامادول”. أخفتها المتهمة في جسدها بإحكام لتمويه رجال الشرطة. كما أخفت قطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 89مليون سنتيم.

ولدى إحالة المتهمة على التحقيق، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى. كما ورّطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت المتهمة في جلسة المحاكمة، بأنها اشترت المؤثرات العقلية من عند المسمى ” ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران “. و كما معتادة التعامل مع المدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.

جلسة استجواب المتهمة تكشف..

كما كشفت جلسة استجواب المتهمة منى يمام” أمام القاضي، وقائع وحيثيات جديدة، بخصوص الممنوعات التي عثرت متلبسة بها. حيث أقرت المعنية بكل طلاقة بتعاطيها المؤثرات العقلية ” المخدرات”. بالإضافة إلى استهلاكها سجائر “القنب الهندي” “الزطلة”، بسبب حالة الإدمان التي هي فيها.

مؤكدة المتهمة بأنها تستهلك مخدرات “القنب الهندي” كل ليلة بغرض الخلود للنوم. أما المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول ” فهي تستعملها بغرض التداوي كمسكن لآلام الظهر التي تعاني منها، بوصفة طبية محررة من الطبيب.

وواجهت المتهم جملة من الأسئلة طرحتها عليها المحكمة، أجابت عليها المتهمة معترفة في معرض تصريحاتها. بأن المؤثرات العقلية لم تكن موجهة للبيع وإنما بغرض الاستهلك الشخصي فقط.

وبخصوص المتهم الثاني ” ق.ياسين” الذي ضبط بشأنه محادثات ومكالمات بينهما، فاعترفت “منى ليمام”. باعتيادها التعامل معه بغرض تموينها بالممنوعات، بحيث سبق وأن اقتنت من عنده ” المؤثرات العقلية ” 5 مرات متتالية.

وأضافت المتهمة وهي تحاول تبرئة نفسها مما نُسب إليها من تهم، بأنها تملك وصفة طبية تبرر استهلاكها تلك الممنوعات.

وخلال المرافعة، حاولت هيئة الدفاع تبرئة ذمّة موكلتها من تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، من خلال تقديمها وصفة طبية للمحكمة وادراجها في ملف الموضوع، ملتمسة اعادة تكييف الوقائع الى جنحة حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.