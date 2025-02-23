تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس 600 مليون سنتيم من حساب بريدي لرعية فرنسية بأولاد فايت

أجلت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، الملف القضائي المتعلق باختلاس أموال عمومية من مكتب بريد الجزائر بأولاد فايت. لتاريخ 16 مارس المقبل والذي تورط فيه 4 متهمين.

ويتعلق الأمر بأعوان شباك واحد منهم موجود رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة. والبقية استفادوا من إجراء الرقابة القضائية على إثر اختلاس مبلغ 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية. كما جاء التأجيل بطلب من دفاع أحد المتهمين للإطلاع على الملف.

ملابسات القضية حسب معلومات تحصلت عليها “النهار” ، تفيد بأن التحريات انطلقت من اكتشاف ثغرة مالية تقدر بـ 600 مليون سنتيم من مكتب بريد أولاد فايت شهر ديسمبر الفارط. خلال الفترة التي غاب فيها القابض الرئيسي في عطلة سنوية. والتي قادت ما يقارب 18 شخصا إلى التحقيق.

هذا الأخير الذي اكتشف ثغرة المالية بالحسابات خلال المراقبة والتدقيق بعد عودته. حيث تبيّن سحب وتحويل مبالغ مالية على مراحل من حساب رعية أجنبية من جنسية فرنسية متزوجة بجزائري ومقيمة حاليا بالخارج، إلى حساب شخص آخر وذلك دون العثور على أثر لوصولات التحويل أو شيكات لعمليات السحب.

ليتم التحقيق في القضية أين اعترف المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت بسحبه لأموال من حساب الضحية الرعية الأجنبية وتحويلها إلى حساب صديقه وهو متهم في القضية.

هذا الأخير وحسب موفد “النهار” بالمعلومات، كشف أنه قام بذلك بعد ضائقة مالية كان يعاني منها على إثر تحضيرات لزفافه. وأنه كان ينوي إعادة تسديد المبالغ المالية فور انفراج وضعه المادي.

هذا وقد تأسست مؤسسة بريد الجزائر طرفا مدنيا في القضية إلى جانب مراقب مكتب أولاد فايت.

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