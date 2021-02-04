تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال هيرفي غورديل إلى 18 فيفري الجاري

قررت القاضي رئيس جلسة محاكمة المتهمين في قضية اختطاف وقتل الرعية الفرنسي سنة 2014 هيرفي غورديل، تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 18 فيفري الجاري.

وجاء قرار التأجيل بعد طلب تقدمت به هيئة الدفاع بسبب الحالة الصحية للمتهم الرئيسي.

وطلب المتهم من رئيس المحكمة، أنه لا يمكنه الخضوع للمحاكمة بسبب تحجر دمه في العظام،

كما قال أنه خضع لعملية جراحية على مستوى الظهر عام 2017.

وأمام تمسك المتهم الرئيسي حمزاوي عبد المالك بتأجيل محاكمته، اخطرت القاضي بأن التاريخ المقبل سيكون آخر اجل.

كما اخطرت النيابة العامة بإمكانية استخراج الملف الطبي للمتهم حمزاوي لأجل الاطلاع عليه للتأكد من وضعه الصحي.

وبالمقابل، شهدت الجلسة حضور رعايا أجانب فرنسيين، منهم زوجة الضحية المقتول وابنه اللذين طالبا من المحكمة السير في القضية.

وأرجع أهل الضحية إصرارهم بسبب إجراءات الحجر الصحي الذي فرضه كوفيد 19، ما عطل الرحلات الجوية.

ويتابع المتهمون 14، عدة تهم تتعلق بجنايات الاختطاف، التعذيب والقتل مع سبق الإصرار والترصد.

كما يتابع المتهمون أيضا بتهمة انشاء وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة، جنحتي عدم التبليغ عن جناية، وعدم التصريح بايواء أجنبي، لدى المصالح المختصة.

يشار إلى أن الضحية الفرنسي، قَدِم إلى الجزائر في 20 سبتمبر 2014 كسائح كونه هاوي متسلق الجبال، من أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة.

وفي مساء اليوم الموالي، انتقل السائح مع رفاقه الخمسة إلى المنطقة المحددة على متن سيارة.

ليباغتهم مسلحون في المكان المسمى “آيت وعبان” على ارتفاع 1500 متر، بحيث تم اقتداؤهم إلى مكان مجهول.

وبعد مرور 24 ساعة، أطلق المسلحون سراح الجزائريين الخمسة بينما ظهر “غورديل” في شريط فيديو مع عناصر من التنظيم الإرهابي جند الخلافة.