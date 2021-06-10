تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار شرق-غرب إلى الدورة الجنائية القادمة

أجلت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار شرق-غرب الى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب المتهمين عن الجلسة.

قال القاضي رئيس الجلسة، خلال بداية جلسة المحاكمة أنه ونظرا لغياب كافة المتهمين ولأسباب موضوعية، تؤجل هذه القضية الى الدورة الجنائية القادمة.

وقد برمجت هذه القضية بعد رجوع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا،ويتابع المتهمون في هذه القضية بعدة تهم منها قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ وكذا تلقي الرشوة و هدايا غير مستحقة الى جانب تبيض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة.

بالإضافة إلى تهمة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج بالإضافة الى المشاركة في تبديد أموال عمومية.

يذكر أن محكمة جنايات مجلس قضاء العاصمة أصدرت في ماي 2015، أحكاما تتراوح بين عشر سنوات سجنا و البراءة في حق 22 شخصا (معنوي ومادي) متورطا في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي جرت محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة.