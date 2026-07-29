تأجيل محاكمة المُتّهمَيْن بتدنيس الرّاية الوطنية بأحد فنادق العاصمة

أجّل رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، البت قضية تدنيس الراية الوطنية بأحد فنادق العاصمة، إلى جلسة 12 اوت المقبل، المتابع فيها متّهميْن اثنين ويتعلّق الأمر بالمدعو “خ.ع.أ” منظم الحفل بالفندق. والمدعو ” أ.م.س” المصوّر ، بجنحة القيام عمدا بتدنيس العلم الوطني وفق المادة 160 مكرر من قانون العقوبات.

وتأتي المحاكمة المبرمجة، بعد استئناف المتهمين للأحكام التي وقّعتها محكمة بئر مراد رايس، والتي أُدين بمجوبها المتهمين السالف ذكرهما بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. مع إيداعهما الحبس في الجلسة.

كما ألزمت المحكمة في قرارها كلا المتهميْن أن يدفعا بالتضامن للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 20 مليون دينار جزائري. جبرا بالضرر اللاحق.

في حين، جاء منطوق الحكم بعدما طالبت النيابة العامة بالجلسة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. مع الإيداع الحبس في الجلسة لكلا المتهمين. ويتعلق الأمر بكل من المدعو (خ.ع.ا) منظم الحفل. والمدعو (ا.م.س) المصوّر الذي قام بتوثيق الفيديو محل الجريمة عبر تقتية البث المباشر (live) على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت القضية قد اثارت الرأي العام بعد تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة، وبموجبه كشف وكيل الجمهورية الرئيسي لمحكمة بئر مرادرايس، عبد الفتاح قادري. خلال ندوة صحفية نشطها امام وسائل الإعلام، أنه عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية. وعلى إثر تداول مقطع فيديو بأحد فنادق العاصمة. خلال تنظيم حفل ساهر يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بالدوس على العلم الوطني. “ومباشرة تم إصدار تعليمات صارمة بتوقيف الفاعلين وتقديمهم أمامنا”.

كما أضاف وكيل الجمهورية أن نتائج التحقيق أسفرت عن توقيف شخصين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (خ .الرحمان). و (ا.م سامي)، وتقديمها أمام الجهات القضائية.

كما تابع وكيل الجمهورية “بعد إحالة المتهمَين للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري تم إدانتهما مع إيداعهما الحبس في الجلسة”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور