تأجيل محاكمة الناشط السياسي كريم طابو إلى 14 سبتمبر 

قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة، اليوم الإثنين تأجيل محاكمة الناشط السياسي كريم طابو، إلى غاية يوم 14 سبتمبر القادم.

وجاء قرار هيئة المحكمة، بتأجيل محاكمة “كريم طابو” المتابع بتهمة “إضعاف معنويات الجيش” منذ شهر سبتمبر الماضي، بطلب من هيئة دفاع المتهم.

التأجيل هو للمرة الرابعة على التوالي، وتقضي الإجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا المتخذة من قبل السلطات القضائية بعدم إحضار الموقوفين من المؤسسات العقابية لحمايتهم من عدوى محتملة، فيما ترفض هيئة الدفاع إجراءات المحاكمة عن بعد في القضية.