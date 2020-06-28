تأجيل محاكمة الهامل وعائلته ووزراء وولاّة سابقين إلى 26 جويلية المقبل

قرر قاضي غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة تأجيل البت في قضية “آل هامل” المتهمون في قضية الثراء الفاحش عن طريق استغلال النفوذ، رفقة عدد من المسؤولين والولاة السابقين من بينهم الوالين السابقين عبد الغني زعلان وغلاي موسى.

وجاء تأجيل المحاكمة بسبب بقرار من ألمحكمة بسبب تمسك المتهمين بمحاكمتهم عن بعد من داخل المؤسسة العقابية.

وكان من المقرر مثول المدير العام للأمن الوطني الاسبق عبد الغني الهامل المتابع، بمعية أفراد عائلته، استئنافا للأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، في الفاتح أفريل المنصرم، التي تراوحت ما بين العامين و15 سنة سجنا نافذا.

وتمحورت القضية حول ممتلكات عقارية ومنقولة، تم تحويل عائداتها إلى الخارج، صنفها المحققون أنها من عائدات إجرامية جمعها الهامل طيلة 45 سنة قضاها في جهاز الأمن إلى غاية إحالته على التقاعد في 2018، من خلال حصوله على مزايا غير مستحقة.