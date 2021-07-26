تأجيل محاكمة الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي إلى 2 أوت المقبل

أجّل صبيحة اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد محاكمة قضية والي تيبازة السابق موسى غلاي إلى 2 أوت المقبل.

ويتابع والي تيبازة السابق رفقة مدير أملاك الدولة السابق لتيبازة بوعمريران علي. ومدير الصناعة والمناجم السابق لولاية تيبازة حدو عبد الرزاق. رفقة متهمين اخرين بعدما تمت متابعته في قضية فساد جديدة. تتعلق بمنحه لعقار بدون وجه حق لاحد رجال الأعمال. عندما كان يشغل منصب والي ولاية تيبازة سابق. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهميين

و وجهت للموقوفين في هذه القضية تهم تتعلق بالفساد وهي منح عمدا إمتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد العمدي لممتلكات عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة. وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 26 فقرة 02 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية من الفساد ومكافحته.

للتذكير موسى غلاس سبق و ان توبع من قبل في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وادين بعقوبة 4 سنوات حبسا نافا