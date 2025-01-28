تأجيل محاكمة الوزير الأسبق الطاهر خاوة إلى 18 فيفري

أجّلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 18 فيفري الجاري ملف قضية فساد متابع بها الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة. تتعلق بقبول مزية غير مستحقة.

وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهم. حيث تعود تفاصيل قضية الحال بعد شكوى رفعها ضده رجل أعمال “ب.م”. بعد أن وعده طاهر خاوة بمنح له حظيرة على مستوى الجزائر من أجل استغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. إلا أنه سلب منه مبلغا يفوق 6 ملايير سنتيم.

هذا وقد وجهت للطاهر خاوة تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. تتعلق بقبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.

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