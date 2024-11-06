تأجيل محاكمة بلحساني يعقوب ومن معه

أجّل رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء إلى تاريخ 20 نوفمبر الجاري، محاكمة المتهم الموقوف المدعو ” بلحساني يعقوب ” ذي 23 ربيعا، أو ما عُرف اعلاميا بـ” الجنرال المزيّف”. الذي راح ضحيته عشرات الضحايا. يتقدمهم شخصيات سياسية ” رؤساء احزاب”، وديبلوماسية ووزراء وولاة سابقين. من خلال استعمال المتهم طرق احتيالية وتدليسية مكنته من الايقاع بهم من حيث لا يدرون.

وجاء تأجيل محاكمة المتهم بلحساني الذي صنعت قضيته الجدل سنة 2023، وتعاطت معها وسائل إعلام محلية وأجنبية. بطلب من دفاع أحد الضحايا المدعو ” ح.عثمان” ولأجل حضور الضحايا المتغيبين الذين تخلفوا عن الجلسة.

كما يتابع في نفس القضية، 7 متهمين آخرين غير موقوفين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق. لكونهم تقاسموا التهم مع المتهم الرئيسي ” بلحساني يعقوب “. ويتعلق الأمر بالمسمى ” ب.محمد”، ق.عبد الكريم” ” ،”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ” ر. يوسف “، والمتهم المسمى ” ق.حميد”. هؤلاء أيضا سيجيبون على أسئلة المحكمة بخصوص وقائع نسبت إليهم في قضية للحال.

ومن التهم المنسوبة لـ”بلحساني يعقوب، جنحة النصب باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال ومحاولة النصب. باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات. جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها. جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.

تفاصيل الجلسة

وفي جلسة اليوم حضر عدد محتشم من الضحايا، منهم مديرة الري بالبليدة سابقا. وبعض مدراء الجامعات بولايتي بسطيف وأم البواقي، واطارات باتصالات الجزائر. ومؤسسات بنكية وطنية، فيما تغيب عدد كبير عن الجلسة. الذين رسموا شكاويهم ضد المتهم في فترات متفرقة.

وتأتي محاكمة “بلحساني يعقوب ” لأول مرة، بعد جلسات سماع خضع لها أمام القاضي المحقق. الذي عكف على ملفه، منذ عملية وترحيله وتسليمه إلى الجزائر شهر اكتوبر 2023 .

وحسب مصادر مطلعة بملف القضية، فإن قاضي التحقيق دمج كل الوقائع التي ارتكبها، المتهم” بلحساني يعقوب” في ملف جزائي واحد. شمل 8 تهم عقوباتها متفاوته تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا.

كما أن عملية تسليم المتهم “بلحساني يعقوب ” إلى السلطات الجزائرية من طرف نظريتها الألمانية تم وفقا للاتفاقيات تسليم المجرمين الفارين من العدالة. الجزائرية تنفيذا لأوامر بالقبض الدولي لمتابعته جزائيا في عدة ملفات قضائية.

كما نشرت مصالح الأمن بتاريخ تسليم المتهم في التاسع 9 أكتوبر 2023، مقطع فيديو يظهر لحظة وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر، عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، قادمة من مدينة فرانكفورت، تحت حراسة عناصر الأمن الوطني المكلفة بترحيله من ألمانيا.

في حين، جاءت عملية توقيف المدعو بلحساني يعقوب وترحيله الى التراب الوطني، نتيجة التنسيق المكثف بين مختلف المصالح الأمنية الجزائرية، وكذا الدور الفعال للدبلوماسية الجزائرية.