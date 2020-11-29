تأجيل محاكمة جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى 6 ديسمبر المقبل

قررت رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد تأجيل محاكمة الوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات الي 6 ديسمبر المقبل.

كما يتابع في القضية 21 متهما على رأسهم الأمين العام لوزيرة التضامن و09 مدراء تنفيذيين بذات الوزارة الإضافة إلى مدراء ولائيين ورؤساء جمعيات نسبت إليهم تهم دات الصلة بالفساد.

ويتابع الوزير جمال ولد عباس بناءا على 3 محاضر خاصة بالضبطية القضائية حول سنوات 2001-2002-2003.

وتبين أنه حول مبالغ كبرى تخص عملية تمويل جمعيات غير حكومية هو من كان يرأسها المعروفة باسم “السلم والتضامن ” من أموال الفقراء والمساكين.

كما قام خلال هذه السنة بشراء 1200 جهاز إعلام إلي دون اللجوء إلى قانون الصفقات.

كما قام جمال ولد عباس بابرام صفقات مع شركة طاطا الهندية لاستيراد 4000 حافلة للنقل المدرسي في إطار ما يعرف بحافلات التضامن، دون المرور على لجنة الصفقات.

حيث تجاوزت قيمة الحافلة المبالغ الحقيقية.