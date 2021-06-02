تأجيل محاكمة جمركيين ومسؤولين بالمطار متورطين في تهريب “ليلونتي” و”الطابلات” من الإمارات

أرجأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء محاكمة اطارات جمركية ومسؤولين بمطار هواري بومدين، المتورطين في وقائع فساد،إلى الدورة الجنائية المقبلة بطلب من هيئة الدفاع

الفضيحة المالية تولتا الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية بأمن ولاية الجزائر أواخر 2019، التحقيق فيهآ على إثر عملية استيراد تخص أجهزة حساسة. لا يمكن استيرادها من دون كما انها غير مطابقة للتصريح الجمركي تضمنت كاميرات مراقبة.

بالإضافة إلى كاميرات محمولة، ألواح رقمية ،عدسات العين اللاصقة، ساعات ذكية، هواتف نقالة، أجهزة اعلام آلي ولواحقها كانت مموهة في شكل البسة رجالية ونسوية ولعب أطفال، أجهزة تعقب وأجهزة إنذار، أجهزة استقبال رقمية.

وكانت البضاعة محل التحقيق ، التي حطت بمطار الجزائر، قد عبرت “سكانير ” بمستودع الخطوط الجوية الجزائرية، محل عدة مراسلات من قبل المفتش الرئيسي للفرق بالمطار.

ورغم ذلك لم يحرك المسؤولين لتوقيف العمل به، فمرت البضاعة من دون اخضاعها إلى الرقابة أو الفحص القانوني.