تأجيل محاكمة جمركي تورط في تصوير مسؤولين ومشاهير بمطار الجزائر

أرجأت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الاثنين، وللمرة الثانية، ملف جمركي عامل بمطار هواري بومدين، متهم بتصوير شخصيات ومشاهير.

وقررت المحكمة برمجة جلسة المحاكمة يوم السابع من شهر أكتوبر الداخل، بسبب عدم حضور دفاع المتهم.

وقد وُجهت للجمركي تهمة التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد، بعدما جرى ضبطه متلبسا بتصوير مواطنين داخل المطار.

القضية تعود تفاصيلها إلى قيام مواطن باكتشاف نشر صور له على “الفايسبوك”، خلال مغادرته أرض الوطن في سفرية إلى الخارج.

وقد جرى نشر تلك الصور على صفحة “فايسبوكية” معادية للجيش وينشطها هارب مطلوب للعدالة.

وإثر قيامه بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، جرى فتح تحقيق، قاد بعد استغلال كاميرات المراقبة داخل المطار، إلى اكتشاف تورط جمركي.

وقد اعترف الجمركي خلال كل مراحل التحقيق بتورطه في ما نُسب إليه.

المثير في القضية هو أن إدارة الجمارك ورغم كونها أحد الأطراف المتضررة، لكنها لم تكلف نفسها تعيين محام للتأسس كطرف مدني.

كما أن الجمركي المتورط الذي اعترف بتصوير شخصيات ومشاهير خلال مزاولة عمله وإرسالها للخارج لنشرها، ما يزال يمارس مهامه بالمطار.