تأجيل محاكمة حمّار بسبب غيابه عن الجلسة

تأجلت محاكمة رئيس نادي وفاق سطيف حسان حمار رفقة 14 متهما آخرا إلى غاية 12 جوان من شهر جوان المقبل بقرار من الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف.

وجاء قرار تأجيل المحاكمة بسبب غياب المتهم الرئيسي حسان حمار وبعض المتابعين معه بتهم ” خيانة الأمانة وإختلاس وتبديد أموال شركة خاصة و المشاركة في اختلاس أموال خاصة” قررت رئيسة الجلسة تأجيل القضية إلى تاريخ 12 يونيو المقبل, حسب ما لوحظ.

و تعد جلسة اليوم الاربعاء الأولى على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف بعد استئناف حسان حمار لحكم غيابي صادر ضده عن محكمة سطيف يقضي بإدانته ب 5 سنوات سجنا نافذة في قضية فساد و تلاعب بالعقار شغلت الشارع المحلي و أسالت الكثير من الحبر .

و يتمثل العقار محل التلاعب في التعاونية العقارية المسماة “أم الحياة” التي تأسست سنة 1999 و اقتنت قطعتين أرضيتين تم تقسيمهما إلى 84 قطعة بمساحة 400 متر مربع للقطعة الواحدة و 64 قطعة أخرى ب200 متر مربع و بمرور الزمن تم تقليص الأراضي الخاصة بالمستفيدين إلى أقل من 150 مترا مربعا و دخول أسماء مستفيدين جدد إلى التعاونية و إلغاء استفادات أخرى ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 300.

و حسب تصريحات بعض الضحايا لوكالة الأنباء الجزائرية عقب تأجيل هذه القضية فإن “حسان حمار الذي حاول التملص من المسؤولية و تسليم رئاسة هذه التعاونية إلى شخص آخر سنة 2014 لم يكلف نفسه عناء الحضور و لو جلسة واحدة منذ بداية متابعته سنة 2011”.