تأجيل محاكمة خليدة تومي إلى  25 ديسمبر 

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد البت في قضية وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي. وجاء تأجيل القضية بطلب من دفاع المتهمة .

كما عادت القضية بعد قبول الطعن بالنقض في الحكم الذين ادان المتهمة خليدة تومي بأربع سنوات حبسا نافذا . وتتابع وزيرة الثقافة السابقة “خليدة تومي” في قضية الحال رفقة متهمين اخرين كل من المتهم “ب. عبد الحميد” رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات سابقا “ح.م” والمدير السابق لثقافة تلمسان، في قضايا فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009، و المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 ،كما وجهت لهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية وهي، منح امتيازات غير مستحقة وإختلاس اموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة .