تأجيل محاكمة رئيسة الكونغرس العالمي الأمازيغي إلى ديسمبر 

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر إلى تاريخ 12 ديسمبر محاكمة رئيسة الكونغرس العالمي الأمازيغي قميرة نايت سيد.

وتوبعت قميرة نايت سيد بجناية الانخراط في تنظيم إرهابي مستشار وتخريبي وجناية الإشادة بالأفعال الإرهابية والتخريبية. وجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي وجناية المؤامرة. التي يكون الغرض منها ارتكاب جنايات وجناية تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي قصد المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها وسيرها العادي وجنحة الترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة بين الجمهور ومغرضة التحريض على التجمهر.

وكانت محكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة سبق وأن أدانت ڨميرة نايت سعيد بثلاث سنوات سجنا نافذا. وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار بعدما تمت متابعتها بالمساس بأمن الدولة. و الانتماء إلى منظمة إرهابية و الحصول على تمويل أجنبي.