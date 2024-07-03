تأجيل محاكمة رئيس بلدية القبة السابق و”البوشي” الى دورة جنائية مقبلة

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر قضية البوشي “ك.ش” رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة سابقا (ل.م). و 8 متهمين آخرين إلى دورة جنائية مقبلة عن جنايات تزوير محررات عمومية من طرف قائم بوظيفة عمومية. بإحداث تغييرات فيها بعد اتمامها، إساءة استغلال الوظيفة الانتزاع عن طريق الغش. لوثائق كانت في عهدته، التحيز لأحد الأطراف، جنحة إتلاف. وتبديد مستندات محفوظة والإدلاء بإقرارات كاذبة أمام موظف عمومي. الإهمال الواضح المؤدي لضياع المال العام وتسخير أموال عقارية وعدم التبليغ عن جناية.

و تأتي هذه المحاكمة بعد إستأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء. بعد متابعتهم

بتهديم مسكن امراة تقطن بالقبة. من طرف صاحب ورشة تابعة للبوشي “ش.ك” ،و استفاذة هذا الاخير من رخصة بناء بطريقة غير قانونية من طرف موظفين ببلدية القبة.