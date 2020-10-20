تأجيل محاكمة زوخ إلى 3 نوفمبر وبرمجة أخرى يوم 27 أكتوبر

أجلت المحكمة الابتدائية بتيبازة، اليوم الثلاثاء محاكمة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، إلى الـ3 نوفمبر القادم.

وجاء تأجيل المحاكمة بطلب من دفاع زوخ المتهم في قضايا فساد بهدف “التحضير الجيد للمحاكمة والاطلاع على ملف القضية”.

ومثل إلى جانب المتهم الرئيسي، أمام غرفة الجنح بمحكمة تيبازة، عدد من الشهود، أبرزهم المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل المتهم في قضايا فساد أخرى.

و يواجه عبد القادر زوخ تهما تتعلق بـ”التبديد العمدي لاموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق”.

و”استعمال غير شرعي لممتلكات و أموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته” و”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر”.

من جهة أخرى، أبلغ رئيس غرفة الجنح بمحكمة تيبازة المتهم زوخ ودفاعه انه متابع في قضية أخرى مبرمجة يوم 27 أكتوبر بنفس المحكمة.

ولم يذكر رئيس الغرفة، طبيعة الوقائع والاتهامات الموجهة له.