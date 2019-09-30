تأجيل محاكمة سعيدة نغزة أمام مجلس قضاء تيبازة بتهمة النصب والاحتيال

مثلت سعيدة نغزة رئيسة الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، اليوم، أمام مجلس قضاء تيبازة، للفصل في قضية اتهامها بالنصب والاحتيال.

وقد قررت الغرفة الجزائية للمجلس تأجيل الفصل في الاستئناف الذي رفعته نغزة، بطلب من محاميتها.

القضية وما فيها تعود إلى تاريخ 1 جويلية، عندما صدر حكم غيابي ضد نغزة بالسجن النافذ سنتين، بتهمة النصب والاحتيال.

وصد الحكم من مجلس قضاء تيبازة، تأييدا لحكم صدر عن محكمة الشراقة بتاريخ 14 فيفري 2017 .

ووجهت لسعيدة نغزة تهمة الاستيلاء على أموال شركة مختلطة جزائرية اسبانية بقيمة تفوق مليار سنتيم.

واستند مجلس قضاء تيبازة في القرار محل المعارضة على خبرتين قضائيتين أنجزهما خبراء في المحاسبة والمالية.

وتوصلت الخبرتان إلى أن نغزة سحبت رأسمال شركة ENGENERIA 4 GROUP على دفعات وبطرق مختلفة دون الرجوع للشركاء أو إعلامهم.

كما قامت نغزة بتحويل أثاث مكاتب الشركة لوجهة مجهولة وسحبت مبالغ مالية قالت إنها تمثل أجورها لشركة لم تعمل إطلاقا منذ تأسيسها ومع ذلك نفذ كل رأسمالها .

كما توصل الخبراء إلى أن الجزء الأكبر من المصاريف لم يكن مبررا من الناحية القانونية أو حتى المحاسبية.

كل هذا عزز قناعة القضاء بأن الأمر يتعلق باستيلاء على أموال شركة كجريمة يعاقب عليها القانون .

وفي انتظار المحاكمة في قادم الأسابيع يجدر الذكر أن نغزة سبق لها أن حوكمت بتاريخ سابق أمام محكمة سيدي امحمد السنة الماضية في قضية أخرى.

وقد حكم على نغزة في ذلك الوقت بسنتين حبسا نافذا وبتعويض قدره 17 مليار سنتيم لمستثمر اسباني آخر قبل أن يتنازل هذا الأخير عن شكواه أمام مجلس الجزائر ويهرب أمواله إلى الخارج .