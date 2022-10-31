تأجيل محاكمة سيدي السعيد.. والمطالبة بالإفراج عنه

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد الى تاريخ 7 نوفمبر القادم قضية فساد توبع فيها عبد المجيد سيدي السعيد الأمين. العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين رفقة نجليه جميل وحنفي. وعدد من المتهمين و التي تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقانون.

كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع نظرا للحالة الصحية المتدهورة لسيدي السعيد. ورفض قاضي الجلسة الافراج عن سيدي السعيد وإبنه جميل هذا بعد مطالبة هيئة دفاعهما للافراج المؤقت عنهما. ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

و للتذكير قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بتاريخ 12 ماي الماضي كان قد امر بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما قرر وضع نجله الآخر حنفي سيدي السعيد، تحت إجراء الرقابة القضائية، رفقة متهمين آخرين .

وكان قد أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. بإيداع إبن الامين العام السابق للإتحاد العام للعمال الجزائريين المدعو جميل رهن الحبس المؤقت. مع وضع إبنه الثاني تحت إجراء الرقابة القضائية.لمتابعتهما في قضايا تتعلق بالفساد رفقة والدهما عبد المجيد سيدي السعيد.

كما تم إيداع الأمين السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.