تأجيل محاكمة شركة إسبانية متهمة بتبديد 4 ملايير سنتيم

أجلت محكمة الجنح بالشراقة الى تاريخ 22 أكتوبر ، ملف فساد طال الشركة الاسبانية. تنشط بالجزائر استفادت من قروض بنكية تجاوزت 4 مليار سنتيم. بالتواطؤ من رجل اعمال جزائري لبناء سكنات بطريقة غير قانونية بعين بنيان بالعاصمة.

وجاء سبب تأجيل القضية من اجل حضور الضحايا الذين تاسسو كاطراف مدنية في هذه القضية .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر النهار تعود وقائعها سنة 2010 بعد ان تحصلت شركة اسبانية من على سجل تجاري. وبعدها استفاذت من قروض بنكية وصلت قيمتها الى 4 ملايير سنتيم و 160 مليون. من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة القبة. من اجل شراء قطعة ارضية بعين بنيان، لانجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية وبعدها لاذو بالفرار الى خارج الوطن دون تسديد المستحقات المالية للصندوق .

وحسب مصادر النهار المتهمون في قضية الحال يتعلق الامر بكل من “ص.إ” رجل اعمال جزائري ،بالاضافة الى المتهمين. الاسبانيين المتواجدين في حالة فرار و يتعلق الامر بكل من “د.ماركس” ا.ميغال “,”ر.سيلفا ” ،هذا وقد وجهت لهم تتعلق بتبديد و اختلاس اموال عمومية .