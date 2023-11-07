تأجيل محاكمة شركة اسبانية بعد تبديدها أكثر من 4 ملايير سنتيم

أجلت محكمة الجنح بالشراقة الى الاسبوع المقبل، ملف فساد طال الشركة الاسبانية تنشط بالجزائر استفادت من قروض بنكية تجاوزت 4 مليار سنتيم. بالتواطؤ من رجل أعمال جزائري لبناء سكنات بطريقة غير قانونية بعين بنيان بالعاصمة، ونوه القاضي أنه آخر تأجيل للقضية .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر النهار تعود وقائعها سنة 2010 بعد أن تحصلت شركة اسبانية من على سجل تجاري. وبعدها استفاذت من قروض بنكية وصلت قيمتها إلى 4 ملايير سنتيم و160 مليون من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة القبة. من أجل شراء قطعة أرضية بعين بنيان، لانجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية. وبعدها لاذو بالفرار الى خارج الوطن دون تسديد المستحقات المالية للصندوق .

وحسب مصادر النهار المتهمون في قضية الحال يتعلق الامر بكل من “ص.إ” رجل اعمال جزائري ،بالاضافة إلى المتهمين. الاسبانيين المتواجدين في حالة فرار و يتعلق الامر بكل من “د.ماركس” ا.ميغال”,”ر.سيلفا”. هذا وقد وجهت لهم تتعلق بتبديد و اختلاس اموال عمومية .