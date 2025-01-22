تأجيل محاكمة صاحب مجمع “إفرساي” الذي نصب على المواطنين قرابة 100 مليار

أجّل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، إلى جلسة 26 فيفري المقبل. محاكمة أخطر نصاب بالعاصمة الذي راح ضحيته قرابة ألف شخص.

المتهم الموقوف صاحب المجمع الوهمي افرساي الجزائر” المدعو ” ب.عبد الله ” المكنى ” باندي” القاطن بولاية تلمسان. حيث يتابع في نفس القضية المتهمة الفارة زوجته السابقة المسماة ” ح.ريمة”. ومتهمين إثنين غير موقوفين، ويتعلق الأمر بالمسماة “ق.خلود” والمتهم المدعو ” ز.محمد”،

وتأتي برمجة القضية استئنافا للأحكام الابتدائية التي أصدرتها محكمة الجنح ببئر مراد رايس شهر نوفمبر الفارط، حيث أدانت المتهم الرئيسي ” ب.عبد الله” بـ 10 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج. كما تقاسمت نفس العقوبة المتهمة الفارة زوجته السابقة المسماة ” ح.ريمة” مع تثبيت أمر بالقبض الصادر ضدها.

فيما تم إدانة بقية المتهمين بعقوبات تراوحت بين 4 سنوات و عامين حبسا نافذا مع الأمر بمصادرة جميع الأموال النقدية والمنقولة من عتاد ومركبات. بما فيه الأموال المتواجدة في الحسابات البنكية المحجوزة.

وفي الدعوى المدنية الزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء تعويضات مالية متفاوتة للضحايا حسب الضرر اللاحق بكل واحد منهم.

ويتابع المتهمون السالف ذكرهم بجنحة النصب الموجه للجمهور وجنحة تبييض الأموال وجنحة ممارسة عمليات مصرفية بدون رخصة. جنحة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، بالاضافة الى جنحة عدم الفوترة.

وكشف التحريات في ملف الحال، أن المتّهم الرئيسي تمكن من جمع ثروة خيالية قاربت 100 مليار سنتيم، باستعمال المجمع الوهمي ” أفرساي الجزائر” الذي يعرض خداماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد أكبر عدد ممكن من الضحايا. من خلال الادعاء أنه شركته تمنح الحرية المالية لزبائنها، وتمكنهم من تحقيق أرباح كبيرة.

كما تم التوصل في اطار التحقيق أن المتهم نصب على زبائن المجمع ” الوهمي أزيد من 160 مليار سنتيم، بعد إيهاهم بجني فوائد تصل إلى 15 بالمائة عن طريق صيغتي الصيغة الإسلامية والتي الذي تنص قاعدته التجارية أن الشريك هو من يتحمل الخسارة، أما الصيغة الكلاسيكية فتنص على أن الشركات هي من تتحمل الخسارة والربح معا، الأمر الذي ساعد المتهم من جمع ثروة خيالية عجز عن قراءتها المحققون.

حيث تمكنت مصالح الأمن التي أنجزت الملف، من حجز مبلغ مالي يقدر بـ 5 ملايير سنتيم قارب نزهة ” يخت” بقيمة 10 ملايير و700 مليون، بالاضافة الى 11 سيارة فخمة بشقتيه الكائنتين بحي حيدرة و ” كاستول” ولاية وهران .

ولدى استجواب المتهم الرئيسي”ب.عبد الله عبد القادر” تضاربت تصريحاته أمام القاضي ولم يستطع تبرير الأفعال التي ارتكبها في حق جمهور غفير تقدم إلى مؤسسته بنية الاستثمار في أمواله وممتاكاته.

معترفا بالجلسة بأن مجمعه ” ايفرساي” تحول من مؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ، إلى مجمع ذي أسهم، ” groupe evrssay Algérie من خلال استحداث شركات وهمية خاصة بالاستيراد والتصدير، والترقية العقارية.

قبل أن تكشف المتهمة غير الموقوفة ” ق.خلود” رئيسة مصلحة تجارية، والمكلفة بالإشهار لخدمات المجمع ” الوهمي” “ايفرساي” على مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” ” استغرام ” ،”تيكتوك “، كشفت في معرض تصريحاتها أن المعني كان يتسلم أموالا ضخمة بداخل أكياس كبيرة الحجم، حيث قاربت إجمالا الـ200 مليون سنتيم في اليوم الواحد، مصرحة المتهمة بأن المعني كان يقوم باخفاء تلك الأموال قي شقته بحي حيدرة بالعاصمة. ناكرة في نفس الوقت علمها بأن نشاط الشركة غير قانوني، نكرانا قاطعا.