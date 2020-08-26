تأجيل محاكمة صاحب مصنع الطماطم ” لاتينا ” إلى 2 سبتمبر القادم

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء ميلة القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام مصنع الطماطم المعروف باسم ” لاتينا ” الكائن ببلدية شلغوم العيد في ولاية ميلة . إلى يوم 2 سبتمبر القادم.

و كانت مصالح الدرك الوطني قد وقفت في عملية أمنية شهر مارس الماضي على تجاوزات خطيرة خلال مداهمة امنية للمصنع بعد استخراج الإذن للتفتيش بالمصنع وبحضور صاحبع تم تفتيشه بشكل كامل . وتم الوقوف من خلال فرقة الابحاث للدرط الوطني لتي كانت مدعومة بتشكيلات من نفس الزي .

حيث تم العثور على سلع فاسدة وجدت داخل المصنع و أخرى تحمل تواريخ قبل حلولها ومنتجات غير صالحة للاستهلاك البشري.

وكانت المحكمة الابتدائية بشلغوم العيد قد أدانت المشتبه فيه بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 6 أشهر موقوفة النفاذ.

ومن المنتظر أن يتم خلال جلسة محاكمة الثاني سبتمبر المقبل النتائج المخبرية التي أنجزها المخبر الجهوي للشرطة لقسنطينة بعد امر قاضي الجلسة بذلك والأمر باعداد تقرير نهائي من قبل عناصر الأمن الوطني بشأن السلع المعثور عليها داخل المصنع .