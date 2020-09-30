تأجيل محاكمة طحكوت وأويحيى وسلال في قضية الإمتيازات إلى 21 أكتوبر المقبل

أجّل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين على رأسهم الوزيرين الأولين كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى تاريخ 21 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل بطلب من المحكمة مع استدعاء المتهمين الغائبين.
ويتابع رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتهم ذات الصلة بالفساد منها الحصول على مزايا وامتيازات وصفقات عمومية مخالفة للتشريع.
وسبق وأدين رجل الأعمال محي الدين طحكوت ابتدائيا بعقوبة 16سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايبن دينار مع مصادرة جميع الأملاك مع تجميد الحسابات البنكية.
التعليقات (0)