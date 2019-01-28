تأجيل محاكمة عاشور عبد الرحمان وصهره إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة إلى الدورة الجنائية المقبلة ملف قضية رجل الاعمال والمدير الأسبق بـBNAعاشورعبد الرحمان وصهره.

بالإضافة إلى 23 متهما منهم عدد من إطارات البنك الوطني الجزائري ووكالات بوزريعة والقليعة وشرشال.

حيث يتواجد منهم 3 متهمين رهن الحبس المؤقت منهم رجل الأعمال والمدير الأسبق للبنك الوطني الجزائري عاشور عبد الرحمن وصهره.

والذين توبعو بتهم مختلفة تتعلق باختلاس أموال عمومية،تكوين جمعية أشرار، التزوير وإستعمال المزور وإصدار شيكات بدون رصيد.

هذه القضية التي عادت بعد النقض بالطعن أمام المحكمة العليا مرتين.

بعدما أدينوا في المحاكمة الأولى سنة 2009بعقوبات تراوحت مابين 10 و18 سنة سجن نافذ.

وهي العقوبة التي سلطت على المتهم الرئيسي عبدالرحمان عاشوري من أجل الصكوك المسحوبة على شركته “ناسيونال بليس”.

من وكالة بوزريعة للبنك الوطني الجزائري ليتم الطعن بالنقض الحكم

هذا وقد تم تأجيل القضية لعدم حضور بقية المتهمين لجلسة المحاكمة، والرجوع إلى تفاصيل القضية.

فإن المتهم الرئيسي ع،عبد الرحمان أنشأ عشر شركات وهمية وقام بفتح حسابات بنكية جارية على مستوى وكالات بوزريعة شرشال والقليعة.

وتمكن من الحصول على شيكات كان يقوم بتخليصها قبل وصول الاشعارات إلى مختلف هذه الوكالات بالتواطؤ مع مديرها وبعض الإطارات.