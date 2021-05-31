تأجيل محاكمة عمرو أديب بسبب شتم وسبّ محمد رمضان

قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة الإعلامي عمرو أديب ، بسبب إتهامه بسبّ وقذف الفنان محمد رمضان . وذلك إلى جلسة 12 جويلية المقبل.

ويطالب محمد رمضان في دعواه – بحسب وسائل إعلام مصرية – بتعويض قدره 100 ألف وواحد جنيه، عن الأضرار التي لحقت به بسبب هجوم عمرو أديب عليه في حلقة من برنامجه “الحكاية”. منتقداً محمد رمضان عقب نشره لفيديو “الفلوس” الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبواليسر.

وأضافت الدعوى التي أجل الحكم فيها، أن عمرو أديب هدد محمد رمضان من خلال منصته الإعلامية. بقصد النيل من سمعته وشرفه.

ويشار إلى أن عمرو أديب ومحمد رمضان دخلا في مشادات كلامية إثر نشر رمضان فيديو. إعتبره أديب سخرية من الحكم القضائي الصادر ضد محمد رمضان بإلزامه بدفع ستة ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر الذي رحل مؤخرا.