تأجيل محاكمة عون الحماية المدنية “ل. شريف” الى 27سبتمبر الجاري

أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، محاكمة عون الحماية المدنية “ل.شريف” الى تاريخ 27سبتمبر الجاري بطلب من دفاع الطرف المدني.

وجاء برمجة قضية العون غير الموقوف، بعد استئنافه في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بينام بباب الوادي.

وتم الافراج عن عون الحماية المدنية بالمجلس في جلسة سابقة، عقب ردد فعل قوية بادرت أولا من طرف زملائه بالعمل.

للإشارة، فقد تم سجن عون الحماية المدنية ازاء سجنه بعد شكوى تقدم بها طبيب مناوب بقسم الاستعجالات بالعاصمة.

للتذكير، أفرجت غرفة الإستئناف بمجلس قضاء العاصمة، 16 أوت الماضي عن عون الحماية المدنية، بمحكمة بينام في باب الوادي.