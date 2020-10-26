تأجيل محاكمة كريم طابو إلى 16 نوفمبر القادم.. ورفض رفع الرقابة القضائية

قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة كريم طابو، الناطق الرسمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى 16 نوفمبر القادم مع رفض التماس الدفاع برفع إجراءات نظام الرقابة القضائية.

ونقلا عن الإذاعة الوطنية، فقد أعلنت رئيسة الجلسة عن قرار تأجيل سادس جلسة لمحاكمة كريم طابو.

والمتابع بتهمة “إضعاف معنويات الجيش” منذ شهر سبتمبر 2019، فيما رفضت إلتماس رفع إجراءات الرقابة القضائية.

واستندت في ذلك رئيسة الجلسة إلى “عدم إمكانية الفصل في أي إجراء أصدرته غرفة الاتهام في حق المتهم كريم طابو”.

وأعلنت رئيسة الجلسة، أن العدالة ستباشر إجراءات المحاكمة يوم 16 نوفمبر باعتبار أن جلسة اليوم تعد آخر تأجيل تقرره المحكمة.

وكانت الجلسات المبرمجة السابقة قد تم تأجيلها بطلب من هيئة دفاع المتهم، آخرها جلسة 14 سبتمبر الماضي.

وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر 2019 بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت.

وقد تم توقيف المتهم في 12 سبتمبر 2019.

وقررت غرفة الإتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه.