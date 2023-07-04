تأجيل محاكمة لويزة حنون في قضية رفعتها الوزيرة السابقة نادية لعبيدي

أجلت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء الى تاريخ 26 سبتمبر. القضية المتابع فيها الامينة العامة لحزب العمال سابقا، التي راح ضحيتها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي.

وجاء برمجة القضية، بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد والقاضي بادانة المتهمة لويزة حنون. بغرامة مالية قدرت قيمتها ب30 الف دج عن تهمة القذف. مع الزام لويزة حنون بأن تدفع لنادية لعبيدي غرامة مالية نافذة بقيمة 200 الف دج

وتحركت القضية ودخلت أروقة العدالة، على خلفية شكوى تقدمت بها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي أمام قاضي التحقيق سنة 2019، بعد تصريحات ادلت بها لويزة حنون وتم نشرها في مقالات صحفية، وخلالها اتهمت لعبيدي بتورطها في وقائع فساد خلال فترة استوزارها.