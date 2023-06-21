تأجيل محاكمة “محمد بن حليمة” لنشره أخبار كاذبة طالت مير مستغانم

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجريمة الالكترونية، اليوم الأربعاء محاكمة العسكري الفار. المتهم الموقوف “محمد بن حليمة”، بطلب من الدفاع.

ويتابع المتهم في قضية الحال، بتهم نشر أخبار كاذبة والترويج العمدي لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام.

كما تأسس في ذات الملف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم طرفا مدنيا، بصفته ضحية.

والجدير بالذكر أن المتهم بن حليمة محمد، أصدرت ذات الهيئة القضائية أحكاما قضائية تصل الى 5 سنوات حبسا نافذا، لمتابعته في عديد القضايا لها صلة بأفعال إرهابية وأخرى تتعلق بمنشورات وفيديوهات اطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” يوتيوب” من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والامن العمومي.

كان قد روّجها لها بن حليمة خلال فترة تواجده بالتراب الاسباني، بعد فراره من الجزائر، قبل أنويتم تسليمه رسميا بتاريخ 24 ماي 2022، من طرف السلطات الاسبانية لنظيرتها الجزائرية.