تأجيل محاكمة محمد رمضان والمطالبة بشطب إسمه من الساحة الفنية في مصر

أجلت محكمة القاهرة أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري ونشر صورة مع ممثل صهيوني، إلى 2 جانفي.

وجاء في الدعوى، “إن محمد رمضان ظهر بصورة تجمعه وأحد أشهر الممثلين في الكيان الصهيوني”.

وأضافت الدعوى، إن رمضان نشر الصورة على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف.

وتابعت الدعوى أن رمضان “تناسى أن الكيان الصهيوني هو عدو بلادنا الأول بل الأوحد والعقيدة المرابطة بصدور قلوب أبناء هذه الدولة”.

مضيفة إن هذا الكيان المستفحل الذي لا يفعل شيأ إلا وقد قتل وسفك دماء المصريين وقام بالاستيلاء على أراضى البلاد.

وطالب مقدم الدعوى بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة المصرية وكذلك القنوات الفضائية.

بالإضافة إلى منع الفنان، من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية.

وكذا منعه من تصوير أي أعمال فنية بمصر، وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.