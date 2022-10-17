تأجيل محاكمة محمد عبدالله وزيطوط وأمير ديزاد

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين، محاكمة الدركي الهارب المتهم الموقوف” محمد عبد الله ” إلى تاريخ 24 اكتوبر الجاري بطلب من المتهم لرفضه المحاكمة بسبب ظرفه الصحي وشعوره بالتعب المفرط.

ويتابع المتهم محمد عبد الله” بمعية 5 متهمين آخرين احدهم موقوف بالمؤسسة العقابية بالحراش يدعى “م.أحمد”، على غرار 3 متهمين متواجدين في حالة فرار، ويتعلق الامر بالصحفي “هشام عبود” و “العربي زيطوط”، و”بوخرس أمير” المعروف باسم “أمير ديزاد”.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، جناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي الى قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية للغير، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة اجرامية، جنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية.