تأجيل محاكمة محيي الدين طحكوت وعدد من الوزراء والمسؤولين في قضية النقل الجامعي

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، برئاسة مومن جميلة اليوم الأحد، محاكمة قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت. المتابع رفقة عديد من المسؤولين السابقين بتهم ذات صلة الفساد، لتاريخ 10 اكتوبر القادم بطلب من هيئة الدفاع.

وجاء تأجيل القضية بطلب من المحامين لتحضيردفاع، بحيث شهدت الجلسة غياب الوزير الاسبق عمار غول لاصابته بوعكة صحية.

وأعيد جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين.وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط.كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.

وللإشارة أصدر مجلس قضاء الجزائر في 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ 14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.وخمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما حكم على الوزيرين السابقين عمار غول و يوسف يوسفي عقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ. فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.

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