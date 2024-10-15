تأجيل محاكمة مدير الفلاحة بالمدية ورئيس الغرفة الفلاحية بعين الدفلى 

أجّل مجلس قضاء عين الدفلى محاكمة مدير الفلاحة بالمدية ورئيس الغرفة الفلاحية بعين الدفلى ومسؤولين بتعاونية الحبوب بخميس مليانة.

وكان من المقرر أن يمثُل المتهمون اليوم، للمحاكمة بتهمة الفساد، أمام مجلس قضاء عين الدفلى. لكن المحاكمة تأجلت إلى يوم 12 نوفمبر المقبل.

وصدرت ضد المتهمين، العام الماضي، أحكام بالحبس بين سنتين و5 سنوات.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالحبس سنتين ضد مدير المصالح الفلاحية بالمدية وغرامة مالية.

كما حكمت بالحبس 3 سنوات ضد مدير الغرفة الفلاحية بعين الدفلى وغرامة مالية. بالإضافة إلى أحكام بالحبس ضد إطارات بتعاونية الحبوب بخميس مليانة تصل إلى 5 سنوات.