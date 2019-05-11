تأجيل محاكمة مرسي في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن محكمة جنايات القاهرة أجلت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة 19 ماي.

وأوضحت المحكمة، أن التأجيل يأتي لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

ومن بين المتهمين في هذه القضية، إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسى، 27 من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.

ووفقا لوسائل الإعلام، على رأس المتهمين رئيس اتحاد علماء المسلمين سابقا الشيخ يوسف القرضاوي، ورشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان.