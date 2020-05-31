تأجيل محاكمة هامل وأفراد من عائلته في قضايا فساد إلى غاية 28 جوان المقبل

أعلنت، اليوم الأحد، الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة تأجيل محاكمة المدير العام الاسبق للامن الوطني، عبد الغني هامل المتابع في قضايا الفساد، الى تاريخ 28 جوان المقبل.

وتتعلق القضايا في حصوله على العديد من الممتلكات العقارية والمنقولة بمختلف ولايات الوطن و التي تورط فيها رفقة عائلته الى جانب مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين.

ويعد سبب التأجيل إلى رفض المتهمين المحاكمة عن بعد مع عدم استخراجهم من المؤسسة العقابية.

هذا بعد ان وجهت للمتهمين تهم عديدة تتعلق بالاثراء غير مشروع و تبييض الاموال و تحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم من اجل الحصول على منافع و تبييض الاموال و اساءة استغلال الوظيفة.

للتذكير سبق و أن تمت إدانة المتهمين بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد عقوبة 15 سنة حبس نافذ و غرامة مالية قدرت ب 8 ملايين دج في حق اللواء الاسبق، عبد الغني هامل و عقوبات متفاوتة تراوحت مابين البراءة الى 10 سنوات حبس نافذ في حق باقي المتهمين .