تأجيل محاكمة والي الجلفة السابق حمانة قنفاف إلى 29 نوفمبر

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي أمحمد، محاكمة والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة الى تاريخ 29 نوفمبر الجاري.

وجاء هذا، بطلب من هيئة الدفاع، بعدما تمت متابعة المتهم، في قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير قانونية للغير.

وستكشف المحاكمة عن طريقة المنح العشوائي وغير القانوني لأراضي البايلك لرجال الأعمال بولاية الجلفة التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

هذا ويتابع والي السابق للجلفة ڨنفاف حمانة بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06. وتتعلق التهم بمنح إمتيازات غير مبررة للغير وتبديد اموال عمومية وإستغلال النفوذ وإساءة إستغلال الوظيفة.

للتذكير سبق وأن تم إيداع ڨنفاف حمانة رهن الحبس المؤقت بتاريخ 18 مارس الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

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