تأجيل محاكمة وزيرة البريد السابقة فرعون وإطارات سابقين

أجل مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، محاكمة الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال المتهمة الموقوفة ايمان هدى فرعون. إضافة إلى عدد من الإطارات إلى تاريخ 29 ديسمبر الجاري. كما جاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع لغياب مترجم.

كما تأتي المحاكمة استئنافا للأحكام الابتدائية التي أصدرتها محكمة الجنح بسيدي امحمد. والتي قضت بعقوبات تراوحت ما بين بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق جميع المتهمين. عن تهم تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات. وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وكانت محكمة سيدي امحمد، قد أدانت الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. و500 ألف دج غرامة مالية بتهمة اساءة استغلال الوظيفة.

حيث أدانت المحكمة، ” قبال الطيب” االمدير العام السابق لشركة إتصالات الجزائر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية بتهمة اساءة استغلال الوظيفة، مع الامر بالايداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم.

في حين حكمت بالبراءة لباقي المتهمين وهم المدير العام السابق لشركة “موبيليس” شوادر أحمد. و ورئيس لجنة المفاوضات “ب.س” وأعضائها كل من “ع.أ” “خ.ع” “ع.ل”. وإدانة شركة “هواوي” و”zte ” بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار. في حين أمر بمصاردة الأموال.والتعويض للخزينة العمومية بقيمة 100 مليون دج تدفعها هدى فرعون، وقبال الطبيب، وتعويض تدفعه “هواوي”، و”zte “.

وأنكرت من جهتها، هدى إيمان فرعون كل التهم الموجهة إليها. ليسألها القاضي حول متابعتها على واقعة اجتماع يتعلق بإبرام وصفقة عمومية بمليون خط التدفق العالي للانترنت بحضور المدير العام لموبيليس. ومدير شركة اتصالات الجزائر وممثل شركة هواوي. سائلا إيهاها “هاتفتي،”قبال الطيب” المدير العام السابق لـ”موبيليس” بعد 3 أيام من الحضور،وطلب منه الاتصال المباشر مع ممثل شركة هواوي.

وردت فرعون، في البداية اقول انني شغلت منصب وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ماي 2015 الى ديسمبر 2019.

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