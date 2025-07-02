تأجيل محاكمة وزير الشباب والرياضة الأسبق برناوي عبد الرؤوف

أجّلت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة إلى جلسة 9 جويلية ملف قضية وزير الشباب والرياضة الأسبق برناوي عبد الرؤوف سليم. لمتابعته في قضية قذف رفعها ضده مصطفى بيراف عضو اللجنة الأولمبية الدولية حاليًا ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية سابقًا يتهمه بالقذف.

وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع من أجل إحضار الشهود، في حين نوّه القاضي أنه آخر تأجيل للقضية.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى تاريخ 15 ماي 2024 على خلفية قيام الشاكي برفع شكوى ضد المتهم، عقب إدلائه بتصريح عبر وسائل إعلامية وطنية تتعلق باقتناء الشاكي مصطفى بيراف لوحات تشكيلية لصالح اللجنة الأولمبية الجزائرية بطريقة غير مشروعة بقيمة 5 ملايير سنتيم، وهو ما اعتبره الضحية بتصريحات كاذبة لا أساس لها من الصحة مسّت بسمعته وشرفه.