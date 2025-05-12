تأجيل محاكمة وزير العدل الأسبق “الطيب لوح” بتهمة الثراء غير المشروع

أجّلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. إلى تاريخ 26 ماي جلسة محاكمة وزير العدل الأسبق الطيب لوح. بعد أن تمت متابعته في قضية فساد جديدة تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية.

هذا وقد مثُل صبيحة اليوم الاثنين الطيب لوح أمام قاضي الفرع الأول لجلسة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. بعدما تم احضاره من المؤسسة العقاببة ليُحاكم في قضية الفساد التي تتعلق بشرائه بطريقة مشبوهة فيلا تفوق قيمتها أكثر من 10 مليار سنتيم بمنطقة دالي إبراهيم.

هذا وقد وجهت للطيب لوح تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية.

للإشارة الطيب لوح سبق وأن صُدرت ضده عقوبات سالبة للحرية في انتظار استكمال ما تبقىّ له من العقوبة المدان بها.

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