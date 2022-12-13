تأجيل محاكمة ولد قدور وأفراد عائلته واطارات سابقين بـ”سونطراك”

أجل مجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك المتهم الموقوف عبد المومن ولد قدور. وأفراد عائلته واطارات سابقين بذات المجمع إلى تاريخ 20 ديسمبر الجاري. كما جاء تأجيل البت في المحاكمة لاجل حضور الأطراف المتغيبة. ويتابع المتهم ولد قدور علي ومن معه بتهم ذات صلة بالفساد خلال صفقة اقتناء مصفاة “أوغستا”.

وبرمجت القضية بعد استئناف أطراف القضية في الحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة سيدي امحمد. أين حكم على المتهم عبد المؤمن ولد قدور بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة رئيس المشروع بمجمع سونطراك سابقا المتهم“أ.أ.أ” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.

في حين، تم إدانة المدعو “ر.ع” إطار سابق في سونطراك ومكلف أيضا بمتابعة المشروع بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وواحد مليون دينار غرامة مالية نافذة.كما تم إصدار حكما يقضي بالبراءة لاطار سابق في سونطراك المدعو “ب.ب”. وأصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بإدانة زوجة ولد قدور المتهمة غير موقوفة “ب.أ” بعقوبة سنتين حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة أيضا ابنه الفار المدعو “و.نسيم” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

كما تمت متابعة المتهمين عن واقعة ابرام صفقة لاقتناء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية. بقيمة 2 مليار دولار بطريقة غير قانونية. ليتم متابعة ولد قدور عبد المومن ومن معه بجنح استعمال موظف عمومي أموال عمومية. على نحو غير شرعي والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، إساءة موظف عمومي لاستغلال. وظائفه عمدا بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر، تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية. منح موظف عمدا للغير امتياز غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة. وجنحة سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة. و سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.