تأجيل محاكمة 10 وزراء سابقين على رأسهم أويحيى وسلال إلى الأسبوع المقبل

أجلت الغرفة الجزائية السابعة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، محاكمة 10 وزراء سابقين. على رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد اويحي و عبد المالك سلال، الى تاريخ 10 جانفي الجاري، بطلب من هيئة الدفاع.

و من بين الوزراء المتابعين أيضا كل من نور الدين بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة، إلى جانب وزير الصناعة الاسبق الهارب من العدالة عبد السلام بوشوارب، بالاضافة الى المتهم “عبد الحميد طمار” بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، و الوزيرة السابقة ايضا ايمان فرعون هدى بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا.

كما يتابع في نفس القضية كل من الوزراء السابقين “عمار غول” بصفته وزير للنقل سابقا بالاضافة الى وزيرين السابقين للموارد المائية “حسين نسيب”. و المتهم الموقوف “أرزقي براقي” و كذا الوزير المالية السابق لوكال محمد. بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، وكذلك عدة ولاة الجمهورية السابقين.

ويواجه المتهمون الذي تم تحريك قضيتهم في أعقاب ابرام مشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية لعائلة كونيناف. تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها منح إمتيازات غير مبررة للغير عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.