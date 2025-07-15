تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية تزوير جوازات سفر بيومترية لرعايا سوريين

أجلت رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، الى تاريخ 3 أوت المقبل. البت في قضية تزوير جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية لفائدة رعايا سوريين مقيمين في الجزائر. المتابع فيها 20 متهما بينهم 12 موقوفاً، أغلبهم موظفون ببلدية الجلفة.

كما يتواجد ضمنهم 4 رعايا سوريين، سلطت في حقهم عقوبات متفاوتة لضلوعه في الجريمة. قبل أن يستأنف المتهمون ووكيل الجمهورية لدى القطب الوطني. لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بجنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بهيئة عمومية. جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، تم تمكين رعايا سوريين مقيمين في الجزائر من جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية. رغم عدم تقديمهم شهادات الجنسية أمام المصلحة البيومترية لدى مصالح البلدية المذكورة. لعدم امتلاكهم لها.

حيث أسفرت التحقيقات الأمنية عن سلسلة من التوقيفات طالت حتى رعايا سوريين. أحدهم تم إيداعه الحبس المؤقت خلال التحقيق. ويتعلق الأمر بالمدعو “م.محمد “. فيما استفاد أربعة متهمين رعايا سوريين، من إجراءات الرقابة القضائية.

والخطير في الوقائع، وجد المحققون بعد استغلالهم استمارات طلب الوثائق البيومتيرية. لمختلف البصمات الموجودة بأن البصمة الموضوعة على الاستمارة الخاصة بالطفل السوري “أ.احمد” تخص المدعو “ب ق.سليمان”. وهو موظف بالمصلحة البيومترية. الأمر الذي أكد استلامه الملف ووضع بصمته عليه في مكان والد الطفل.

كما كشفت التحقيقات وجود عبارة مدوّنة بالقلم الجاف باللون الأحمر على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري “م. يوسف”. وهو ما يوحي بقيام المتهم بصفته موظفاً سابقاً، بإيداع الملف لأجل المعالجة بحكم علاقاته الواسعة مع موظفي البلدية.

“شكوى تفجّر القضية”

انطقلت وقائع القضية بتاريخ 28-02-2024 ، في أعقاب شكوى أمام أمن ولاية الجلفة تقدم بها المدعو “ب.خ. عبد الله”، رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية بيومترية عن طريق التزوير لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية. وتم توجيه الاتهام في أول الأمر للمدعو “ب. ق. عميرة” موظف ببلدية الجلفة وأشخاص آخرين يشتبه في تورطهم بذات الفعل.

وعليه، تمت مباشرة التحقيق في القضية بخصوص ملفات الأجانب من جنسية سورية المُعالجة بمصالح الوثائق اليومترية. والتي تم من خلالهاصدور بطاقات التعريف الوطني البيومترية وجوازات سفر من دون شهادة الجنسية الجزائرية، فتبين استفادة 13 شخصاً أجنبياً، منهم 12 طفلا سوريا قاصراً، معظمهم من مواليد 2010 و2018 ، من بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية.